Подлодка "Казань" поразила "Калибром" цель на расстоянии более одной тысячи километров

Корабль успешно провел стрельбу на госиспытаниях в Белом море

Сегодня, 23 ноября, атомный подводный ракетный крейсер "Казань" успешно выполнил стрельбу по береговой цели, которая находилась в тысяче километров от точки пуска. 

Стрельба проводилась в рамках госиспытаний, ее провели в первой половине дня из акватории Белого моря, пишет РИА "Новости". Цель была успешно "поражена головной частью крылатой ракеты "Калибр", уточнили в сообщении.

"В морских полигонах боевой подготовки крейсер отработает маневрирование в надводном и подводном положении на различных глубинах, а также проведет проверку основных систем корабля",

– объяснили на флоте, добавив, что после испытаний крейсер "Казань" примут в Военно-морской флот России.

Ранее стало известно, что Россия отправит подлодки в Судан, что существенно усилит влияние Москвы в этом регионе.

Юлия МИХАЙЛОВА

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