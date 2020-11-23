Корабль успешно провел стрельбу на госиспытаниях в Белом море

Сегодня, 23 ноября, атомный подводный ракетный крейсер "Казань" успешно выполнил стрельбу по береговой цели, которая находилась в тысяче километров от точки пуска.

Стрельба проводилась в рамках госиспытаний, ее провели в первой половине дня из акватории Белого моря, пишет РИА "Новости". Цель была успешно "поражена головной частью крылатой ракеты "Калибр", уточнили в сообщении.

"В морских полигонах боевой подготовки крейсер отработает маневрирование в надводном и подводном положении на различных глубинах, а также проведет проверку основных систем корабля",

– объяснили на флоте, добавив, что после испытаний крейсер "Казань" примут в Военно-морской флот России.

Ранее стало известно, что Россия отправит подлодки в Судан, что существенно усилит влияние Москвы в этом регионе.