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Сегодня, 23 ноября, атомный подводный ракетный крейсер "Казань" успешно выполнил стрельбу по береговой цели, которая находилась в тысяче километров от точки пуска.
Стрельба проводилась в рамках госиспытаний, ее провели в первой половине дня из акватории Белого моря, пишет РИА "Новости". Цель была успешно "поражена головной частью крылатой ракеты "Калибр", уточнили в сообщении.
"В морских полигонах боевой подготовки крейсер отработает маневрирование в надводном и подводном положении на различных глубинах, а также проведет проверку основных систем корабля",
– объяснили на флоте, добавив, что после испытаний крейсер "Казань" примут в Военно-морской флот России.
Ранее стало известно, что Россия отправит подлодки в Судан, что существенно усилит влияние Москвы в этом регионе.
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