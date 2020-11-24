Ушел от тарана: корабль ВМФ прогнал нарушивший границу России эсминец США

Ушел от тарана: корабль ВМФ прогнал нарушивший границу России эсминец США
Фото: US Navy/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Нарушитель резко ретировался после опасного предупреждения

Российский противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" задержал в заливе Петра Первого эсминец "Джон Маккейн", вторгшийся в водные границы России. Об этом сообщили сегодня, 24 ноября, в Минобороны.

Согласно приведенным данным, противолодочник совершил действия, воспрепятствовавшие дальнейшему нарушению российской государственной границы в заливе Петра Великого, расположенного на юге Приморского края.

Нарушитель проплыл за линию границы вглубь на два километра. Экипаж американского судна уведомили о недопустимости совершаемого маневра, после чего предупредили о готовности применить таран, чтобы вытеснить эсминец из российской территории, передает РИА "Новости".

После получения предупреждения американское судно вернулось в нейтральные воды.

В октябре сообщалось о том, что  "Джон Маккейн" вторгся в территориальные воды КНР недалеко от архипелага Сиша, вызвав недовольную реакцию у Пекина. В Минобороны Китая заявили о нарушении госграниц республики, распространив заявление о провокации со стороны Вашингтона.

Ранее американский эсминец "Росс" пересек акваторию Балтийского моря. Российский флот приступил к отслеживанию судна ВМФ США. О целях экипажа военного корабля американского флота не сообщалось.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Акиншин В.Н.
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См. "Адмирал Виноградов" задержал в заливе Петра Первого эсминец "Джон Маккейн", вторгшийся в водные границы" и "После получения предупреждения американское судно вернулось ", так и не исполнен ДОЛГ перед РОДИНОЙ, и не ЗАДЕРЖАН, неправда, где Гл.Воен.Контролер???
Акиншин В.Н.
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А ваапше та панятна, шо у "рогатых" для бадания ш...
Акиншин В.Н.
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СМ. "Нарушитель проплыл за линию границы вглубь на два километра.", - и вспомните сбитого пилота Пешкова, Героя РОССИИ, - как только происходит приближение военного объекта к границе пограничники обязаны встретить по фактами наличия вооружений ..обязаны быть готовыми к применению с пресечением.... - То как тут?: прям как со сбитым Южнокорейским у СССРи?, нябось апять абедали?, а кали п чё?, псвдозащитнички? Не, такая у них камандавания?, апять не, скарее псевдоПРИКАС, и таким: каму служитя?, чё не стапарнули ишо в экономическую зону вторгавшегося?, какой -нибуть старокарытай - с крылаткой!
Labud-44
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Гость
Провокации будут продолжаться, пока не откроют огонь,как это было с Украиной.
Именно так , да только огонь россияне не откроют никогда , просто не решатся на такое...
СтарЫй
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М
не нужно предупреждать,нарушил-получай фашист гранату
сразу по Пиндосии и всем её лизунам
Гость
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Провокации будут продолжаться, пока не откроют огонь,как это было с Украиной.
Гость
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Американский режим начал провокации, как Германия в прошлом веке!
Исчезающее величие англосаксов спасёт только война.
Гость
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зачем шум? предупредили. и тут же потопили. всё больше заплывать не будут. если что то можно господина ВОЕВОДУ к ним отправить.
М
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не нужно предупреждать,нарушил-получай фашист гранату
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