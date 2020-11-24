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Российский противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" задержал в
заливе Петра Первого эсминец "Джон Маккейн", вторгшийся в водные границы России. Об этом сообщили сегодня, 24 ноября, в Минобороны.
Согласно приведенным данным, противолодочник совершил действия, воспрепятствовавшие дальнейшему нарушению российской государственной границы в заливе Петра Великого, расположенного на юге Приморского края.
Нарушитель проплыл за линию границы вглубь на два километра. Экипаж американского судна уведомили о недопустимости совершаемого маневра, после чего предупредили о готовности применить таран, чтобы вытеснить эсминец из российской территории, передает РИА "Новости".
После получения предупреждения американское судно вернулось в нейтральные воды.
В октябре сообщалось о том, что "Джон Маккейн" вторгся в территориальные воды КНР недалеко от архипелага Сиша, вызвав недовольную реакцию у Пекина. В Минобороны Китая заявили о нарушении госграниц республики, распространив заявление о провокации со стороны Вашингтона.
Ранее американский эсминец "Росс" пересек акваторию Балтийского моря. Российский флот приступил к отслеживанию судна ВМФ США. О целях экипажа военного корабля американского флота не сообщалось.
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