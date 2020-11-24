Нарушитель резко ретировался после опасного предупреждения

Российский противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" задержал в заливе Петра Первого эсминец "Джон Маккейн", вторгшийся в водные границы России. Об этом сообщили сегодня, 24 ноября, в Минобороны.



Согласно приведенным данным, противолодочник совершил действия, воспрепятствовавшие дальнейшему нарушению российской государственной границы в заливе Петра Великого, расположенного на юге Приморского края.

Нарушитель проплыл за линию границы вглубь на два километра. Экипаж американского судна уведомили о недопустимости совершаемого маневра, после чего предупредили о готовности применить таран, чтобы вытеснить эсминец из российской территории, передает РИА "Новости".

После получения предупреждения американское судно вернулось в нейтральные воды.

В октябре сообщалось о том, что "Джон Маккейн" вторгся в территориальные воды КНР недалеко от архипелага Сиша, вызвав недовольную реакцию у Пекина. В Минобороны Китая заявили о нарушении госграниц республики, распространив заявление о провокации со стороны Вашингтона.

Ранее американский эсминец "Росс" пересек акваторию Балтийского моря. Российский флот приступил к отслеживанию судна ВМФ США. О целях экипажа военного корабля американского флота не сообщалось.