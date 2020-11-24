"Уральский убийца" показал свою боевую мощь - видео

"Уральский убийца" показал свою боевую мощь - видео
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Для самоходки до сих пор совершенствуются снаряды

Российская самоходная установка "Мста-С" способна сокрушить любую фортификацию противника в тылу и на линии фронта. Об этом в своем телеграм-канале написал военный журналист Александр Сладков, выложивший эффектное видео установки с учений в Youtube.

Автора поражает мощь САУ. "Одна башня, без боекомплекта весит тринадцать с половиной тонн", – говорит Сладков, который называет установку "уральским убийцей". Как известно, 152-мм САУ разработана на Уралтрансмаше. "Мста-С" может быть вооружена осколочно-фугасными, кассетными и даже ядерными снарядами.

Отдельного внимания заслуживает управляемый снаряд "Краснополь" с дальностью до 25 километров и лазерным наведением. Также в разработке находится "Краснополь-Д" с еще большей дальностью и наведением с помощью спутниковой навигации.


Советскую самоходную установку "Мста-С" начали производить с 1983 года, а в эксплуатации САУ – с 1989-го. На широкой публики установка впервые была продемонстрирована в 1992 году на авиасалоне в Жуковском.

На данный момент САУ "Мста-С" – основная самоходка в российских Вооруженных силах. В перспективе ее должна заменить более современная "Коалиция-СВ" на базе танка Т-90. Пока их выпустили всего дюжину.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

новости партнеров

Россиянам упростят получение выплат на детей

В правительстве решили внести поправки, отменяющие ряд бюрократических процедур

На сколько вырастут пенсии неработающих россиян в 2021 году

Подробности раскрыли в Совете Федерации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей