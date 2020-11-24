Для самоходки до сих пор совершенствуются снаряды

Российская самоходная установка "Мста-С" способна сокрушить любую фортификацию противника в тылу и на линии фронта. Об этом в своем телеграм-канале написал военный журналист Александр Сладков, выложивший эффектное видео установки с учений в Youtube.

Автора поражает мощь САУ. "Одна башня, без боекомплекта весит тринадцать с половиной тонн", – говорит Сладков, который называет установку "уральским убийцей". Как известно, 152-мм САУ разработана на Уралтрансмаше. "Мста-С" может быть вооружена осколочно-фугасными, кассетными и даже ядерными снарядами.

Отдельного внимания заслуживает управляемый снаряд "Краснополь" с дальностью до 25 километров и лазерным наведением. Также в разработке находится "Краснополь-Д" с еще большей дальностью и наведением с помощью спутниковой навигации.

Советскую самоходную установку "Мста-С" начали производить с 1983 года, а в эксплуатации САУ – с 1989-го. На широкой публики установка впервые была продемонстрирована в 1992 году на авиасалоне в Жуковском.

На данный момент САУ "Мста-С" – основная самоходка в российских Вооруженных силах. В перспективе ее должна заменить более современная "Коалиция-СВ" на базе танка Т-90. Пока их выпустили всего дюжину.