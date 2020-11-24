F-35A сбросил ядерную бомбу B-61-12 на сверхзвуке - видео

F-35A сбросил ядерную бомбу B-61-12 на сверхзвуке - видео
Фото: ATL/Eibner-Pressefoto via www.im/www.globallookpress.com
Истребитель использовали внутренний отсек и остался малозаметным на радарах

Пентагон опубликовал видео сброса ядерной бомбы B-61-12 с истребителя F-35A. Испытания проходил на полигоне Тонопа в штате Невада еще 25 августа, однако опубликовали это видео только сейчас.

Как пишет журнал The Drive, сброс бомбы без ядерного заряда осуществлялся на сверхзвуковой скорости с высоты около 3,2 тыс. метров. На видео заметно, что бомба сначала просто выпадает из внутреннего отсека, а затем у нее включается двигатель, и вращаясь, что хорошо видно по стабилизаторам, она устремляется к цели. Сообщается, что уже через 42 секунды высокоточная B-61-12 ее успешно поразила.


Бомба имеет достаточно сложную систему наведения, в частности по GPS и инерциальную, однако главная ее особенность – стабилизаторы, благодаря которым она вращается и точно поражает цель.

В Пентагоне особенно подчеркивают тот факт, что бомба была сброшена из внутреннего отсека, что должно позволить F-35A незаметно "подкрасться" к цели, минуя системы ПВО. B-61-12 испытывалась на F-16 и F-15, однако эти истребители сбрасывали ее с узлов подвески вооружения.

Александр ИЛЬИН

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