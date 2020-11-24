"Уникальная птица": миллиардер из США пришел в восторг от своего МиГ-29

"Уникальная птица": миллиардер из США пришел в восторг от своего МиГ-29
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Предприниматель с баснословным состоянием купил советский истребитель для личного пользования

Миллиардер из США, предприниматель Джаред Исаакман, сделавший состояние на кредитных картах, приобрел истребитель МиГ-29 УБ. Предыдущим владельцем самолета был один из соучредителей американской корпорации Microsoft Пол Аллен.

Известно, что Исаакман является хозяином крупнейшего в мире парка подержанной авиации – бизнесмен может похвастаться целой коллекцией устаревших реактивных самолетов. К слову, Джаред и сам вполне сносно управляет истребителями.

Исаакман рассказал, что в 2019 году семья покойного Аллена выставила самолет на продажу. Когда бизнесмен осмотрел судно, он понял: МиГ – "драгоценный камень", который разительно отличается от всех смотренных им истребителей.

"Команда Пола не жалела средств, чтобы позаботиться об этом МиГ-29. Мне повезло, что я смог его купить. Система устойчивости также делает его по-настоящему плавным. Это определенно самый впечатляющий самолет, на котором я летал. Это личный самолет, и это действительно для моего личного удовольствия, но я, конечно, планирую привезти его на авиашоу, чтобы другие могли посмотреть выступление этой уникальной птицы",

рассказал миллиардер в интервью журналу The Drive.

Ранее сообщалось о том, что Алжир заказал партию МиГ-29М/M2. Судна доставили в разобранном виде на авиабазу Оран.

Егор МАЛКОВ

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