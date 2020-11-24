Специалист не исключает версию об обыкновенном разгильдяйстве экипажа

Эсминец "Джон Маккейн", вторгшийся в водные территории России 24 ноября, мог преследовать попытку спровоцировать ВМФ РФ на ответные прицельные действия. Так американцы могли получить сведения о работе стрельбовых станций своего давнего идеологического противника, предположил доктор военных наук Константин Сивков.

Ранее Минобороны сообщило, что противолодочник "Адмирал Виноградов" прогнал нарушителя, которым оказался американский эсминец, вторгшийся в госграницу РФ. Судно развернулось в сторону нейтральных вод после предупреждения.

Эксперт отметил, что надводное судно выполняет разведывательные задачи во всех диапазонах средств, включая саму разведку на воде, радиолокационные и радиотехнические задачи. Вполне возможно, что американский экипаж пытался выяснить работу стрельбовых станций, однако получить информацию не удалось.

Сивков добавил, что эсминец, вполне вероятно, мог попасть в пределы границ РФ из-за ошибки в навигационной системе – подобные прецеденты имели место быть. Не стоит списывать со счетов и обыкновенное разгильдяйство – из-за коронавируса две авианосные группы покинули строй, передает РИА "Новости".

Ранее эксперт Владимир Гунданов объяснил "атаку" морской авиации РФ на миноносец HMS Dragon, который появился в водах Черного моря.