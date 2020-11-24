Курс рубля
- Доллар вернут к 45 рублям: известный экономист дал прогноз по валютам
- Девальвация рубля: как курс валют влияет на цены в России
- Пора вкладываться: европейцам намекнули на выгоды слабого рубля
В Черном море самолет НАТО сымитировал атаку на российские боевые корабли, после чего экипажам пришлось срочно активировать средства ПВО.
Как пишет Avia.pro, это позволило американцам собрать важную информацию о работе российских радаров и средств наведения. Официально эта информация не подтверждена.
По данным издания, инцидент произошел во время учений "Мост дружбы". Самолет США резко сбросил высоту с 10 километров до 3-х и пролетел над российскими кораблями, которые находились в нейтральных водах.
При этом, какой именно был самолет, не сообщается. Теоретически это мог быть RC-135 или CL-600 Artemis, которые регулярно летают над Черным морем и собирают данные о кораблях Черноморского флота и военных базах в Крыму.
Ранее сообщалось, что американские самолеты-разведчики собирают данные о работе российской ЗРС С-400 на базе Хмеймим. Полеты осуществлялись над Средиземным морем.
В правительстве решили внести поправки, отменяющие ряд бюрократических процедур