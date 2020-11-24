СМИ: американский самолет устроил провокацию в Черном море

СМИ: американский самолет устроил провокацию в Черном море
Фото: Национальный центр управления обороной РФ/ТАСС
Летчик специально пролетел над российскими боевыми кораблями

В Черном море самолет НАТО сымитировал атаку на российские боевые корабли, после чего экипажам пришлось срочно активировать средства ПВО.

Как пишет Avia.pro, это позволило американцам собрать важную информацию о работе российских радаров и средств наведения. Официально эта информация не подтверждена.

По данным издания, инцидент произошел во время учений "Мост дружбы". Самолет США резко сбросил высоту с 10 километров до 3-х и пролетел над российскими кораблями, которые находились в нейтральных водах.

При этом, какой именно был самолет, не сообщается. Теоретически это мог быть RC-135 или CL-600 Artemis, которые регулярно летают над Черным морем и собирают данные о кораблях Черноморского флота и военных базах в Крыму.

Ранее сообщалось, что американские самолеты-разведчики собирают данные о работе российской ЗРС С-400 на базе Хмеймим. Полеты осуществлялись над Средиземным морем.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

новости партнеров

Россиянам упростят получение выплат на детей

В правительстве решили внести поправки, отменяющие ряд бюрократических процедур

На сколько вырастут пенсии неработающих россиян в 2021 году

Подробности раскрыли в Совете Федерации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей