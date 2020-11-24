Летчик специально пролетел над российскими боевыми кораблями

В Черном море самолет НАТО сымитировал атаку на российские боевые корабли, после чего экипажам пришлось срочно активировать средства ПВО.

Как пишет Avia.pro, это позволило американцам собрать важную информацию о работе российских радаров и средств наведения. Официально эта информация не подтверждена.

По данным издания, инцидент произошел во время учений "Мост дружбы". Самолет США резко сбросил высоту с 10 километров до 3-х и пролетел над российскими кораблями, которые находились в нейтральных водах.

При этом, какой именно был самолет, не сообщается. Теоретически это мог быть RC-135 или CL-600 Artemis, которые регулярно летают над Черным морем и собирают данные о кораблях Черноморского флота и военных базах в Крыму.

Ранее сообщалось, что американские самолеты-разведчики собирают данные о работе российской ЗРС С-400 на базе Хмеймим. Полеты осуществлялись над Средиземным морем.