В США призвали разместить ядерное оружие вблизи Крыма

В США призвали разместить ядерное оружие вблизи Крыма
Фото: commons.wikimedia.org/US Army
Пентагон убеждают перебросить войска в Польшу, Прибалтику, а также к Черному морю

Вторжение российских войск в Южную Осетию и Украину продемонстрировало способность Москвы быстро сокрушить своих врагов. Поэтому США следует перебросить значительные силы в Польшу, страны Прибалтики, а также на черноморское побережье, ближе к Крыму. Только так можно продемонстрировать России, что агрессия против ее соседей неприемлема.

Такого мнения придерживается военный аналитик Джон Россомандо в своей статье для журнала The National Interest. При этом эксперт упоминает как обычное, так и ядерное вооружение, которое после окончания холодной войны ушло на второй план, но теперь снова актуально, и его следует разместить ближе к России.

Россомандо уверен, что вывод войск из Германии, который задумал Трамп, нужно отменить. Он напоминает, как во времена существования блока стран Варшавского договора в ФРГ размещались сотни тысяч американских военных, чтобы советские и восточно-германские дивизии не могли прорвать через Фульдский коридор.

Эксперт уверяет, что немцы ненавидят идею переброски сил из Германии, цитируя сенатора Митта Ромни, который заявил, что это "пощечина ключевому союзнику, другу и великой стране". Поэтому в Прибалтику и Польшу перебрасывать силы нужно, однако не за счет подразделений, размещенных в Германии.

В случае начала конфликта, переброска войск из ФРГ по железной дороге в Польшу и Прибалтику может занять до недели. За это время 100-200 тыс. российских военных, базирующихся в Калининградской области, успеют разгромить передовые отряды НАТО. 

Александр ИЛЬИН

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Андрей
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