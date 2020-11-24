Пентагон убеждают перебросить войска в Польшу, Прибалтику, а также к Черному морю

Вторжение российских войск в Южную Осетию и Украину продемонстрировало способность Москвы быстро сокрушить своих врагов. Поэтому США следует перебросить значительные силы в Польшу, страны Прибалтики, а также на черноморское побережье, ближе к Крыму. Только так можно продемонстрировать России, что агрессия против ее соседей неприемлема.

Такого мнения придерживается военный аналитик Джон Россомандо в своей статье для журнала The National Interest. При этом эксперт упоминает как обычное, так и ядерное вооружение, которое после окончания холодной войны ушло на второй план, но теперь снова актуально, и его следует разместить ближе к России.

Россомандо уверен, что вывод войск из Германии, который задумал Трамп, нужно отменить. Он напоминает, как во времена существования блока стран Варшавского договора в ФРГ размещались сотни тысяч американских военных, чтобы советские и восточно-германские дивизии не могли прорвать через Фульдский коридор.

Эксперт уверяет, что немцы ненавидят идею переброски сил из Германии, цитируя сенатора Митта Ромни, который заявил, что это "пощечина ключевому союзнику, другу и великой стране". Поэтому в Прибалтику и Польшу перебрасывать силы нужно, однако не за счет подразделений, размещенных в Германии.

В случае начала конфликта, переброска войск из ФРГ по железной дороге в Польшу и Прибалтику может занять до недели. За это время 100-200 тыс. российских военных, базирующихся в Калининградской области, успеют разгромить передовые отряды НАТО.