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В интернете опубликовали видео применения тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" в Карабахе азербайджанскими военными. Соответствующий ролик разместил телеграм-канал "Военный осведомитель". В нем показан одна установка, выпускающая порядка десяти термобарических ракет. При этом локация не сообщается.
На вооружении Азербайджана есть 18 единиц ТОС-1А "Солнцепек". Тяжелые огнеметные системы применялись и во время конфликта 2016 года.
ТОС очень эффективна против живой силы противника, а также легкобронированной техники и разрушения фортификационных сооружений. Особую опасность представляют сами термобарические снаряды, которые распыляют аэрозольное облако, выжигающее все живое. При этом у этих боеприпасов очень мощная ударная волна.
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