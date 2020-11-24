Навал едва не спровоцировал третью мировую войну

На фоне недавних новостей о том, как в заливе Петра Первого российский противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" потеснил американский эсминец "Джон Маккейн", в интернете вспомнили про видео 1988 года. На нем два советских сторожевика "Беззаветный" и "СКР-6" совершили навал на два американских боевых корабля – ракетный крейсер "Йорктаун" и эсминец "Кэрон".

Инцидент произошел в Черном море, когда американские корабли вторглись в территориальные воды СССР. Тогда Вашингтон и Москва по-разному трактовали 12-мильную зону, что и привело к конфликту, который вполне мог перерасти в что-то серьезное.

Тогда, в конце 80-х годов, провокации у берегов Советского Союза значительно участились, так как в США почувствовали скорый развал сверхдержавы и начали вести себя намного нахальнее. Интересно, что "Йорктаун" и "Кэрон" шли с работающими радиолокационными станциями, то есть не скрывали, что вели разведку.

Американцев предупредили о готовности соврешить навал, однако они заявили, что ничего не нарушают и не свернули с курса. В итоге "Беззаветный" протаранил "Йорктаун", повредив ему обшивку борта, а "СКР-6" прошел по касательной вдоль левого борта "Кэрона", срубил ему леера, порвал обшивку борта и разбил шлюпку. Затем "Беззаветный" навал повторил, причем его форштевень оказался на вертолетной палубе американского крейсера. На "Йорктауне" начался пожар.

После этого два американских корабля начали брать "Беззаветного" в клещи, экипаж которого демонстративно нацелил РБУ-6000 с глубинными бомбами на американцев. Те в ответ стали готовить к взлету вертолеты. Начальник штаба ЧФ вице-адмирал Валентин Селиванов передал экипажам ВМС США, что если вертолеты поднимутся в небо, они будут сбиты как нарушившие воздушное пространство СССР. В районе инцидента были немедленно направлены Ми-24 Морской авиации. После этого американцы загнали вертолеты в ангар и сменили курс.