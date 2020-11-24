Американцы отказали РФ в части территориальных вод в Японском море

Американский эсминец "Джон Маккейн", влезший сегодня утром на два километра в российские территориальные воды в заливе Петра Великого, оказывается, проводил там операцию по "обеспечению свободы навигации". Так командование 7-го флота США попыталось оправдаться за действия экипажа своего боевого судна на Дальнем Востоке.

"Эта операция по обеспечению свободы навигации (FONOP) позволила поставить под сомнение чрезмерные российские территориальные претензии", – цитирует "Интерфакс" представителей Пентагона.

Отмечается, что своим маневром американский эсминец поддержал в заданном регионе "права, свободы и возможность законно" перемещаться в море, согласно положениям международного права.

США операцией "Джона Маккейна" продемонстрировали, что "эта зона не является частью российских территориальных вод", подчеркнули в седьмом флоте.

Ранее во вторник, 24 ноября, американский эсминец зашел на два километра в глубину наших вод в заливе Петра Великого, после чего был изгнан оттуда противолодочным кораблем "Адмирал Виноградов". Российские моряки по международной линии связи указали непрошеным гостям, что те забрели куда не следует, и предупредили, что пойдут на них тараном. Американцы, вероятно, предпочли забыть про миссию "свободы навигации" и ретировались за пределы границ РФ.

Доктор военных наук Константин Сивков считает, что целью такого маневра пентагоновцев была попытка спровоцировать россиян на более серьезные ответные меры, чтобы получить сведения о работе наших стрельбовых станций.

