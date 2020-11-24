В США опубликовали секретные эскизы бомбардировщика для уничтожения СССР

XB-70 хотели вооружить межконтинентальными ракетами и американскими "Кинжалами"

В США планировали использовать сверхзвуковой бомбардировщик XB-70 "Валькирия" как носитель термоядерных ракет, а также пассажирский лайнер.

Американский журнал The Drive собрал воедино все удивительные концепции одного из самых необычных самолетов, когда-либо построенных.

Бомбардировщик развивал скорость 3 Маха и поднимался на высоту 21 километр, и все это происходило в 1960-е годы, в разгар холодной войны. СССР даже успел сделать прототип "сотки" из титана, который должен был стать аналогом "Валькирии", однако глупая авиакатастрофа 8 июня 1966 года, когда в самолет врезался истребитель F-104 Starfighter, поставила крест на всей программе. Также повлияло развитие ракетной области, хотя в итоге и США и СССР признали, что бомбардировщики не заменить.

Так или иначе, в 1960-е годы у Пентагона были серьезные планы относительно XB-70. В частности, "Валькирию" хотели использовать как носитель для баллистических ракет Minuteman, а также гиперзвуковых ракет. Подобно МиГ-31К, XB-70 должен был разгоняться до сверхзвука и выполнять роль первой ступени. Наносить удар предполагалось, разумеется, по Советскому Союзу: в 1960-е года военные обеих стран были уверена, что третья мировая война – это лишь вопрос времени.

Также XB-70 планировали использовать в качестве разведчика, заправщика и даже пассажирского самолета, вроде "Конкорда".