На границе с Украиной разместят убийц беспилотников

На границе с Украиной разместят убийц беспилотников
Кадр youtube.com
Все батальоны РЭБ Южного военного округа вооружат комплексами "Паладин"

В Южном военном округе, граничащем с Украиной, разместят новые комплексы радиоэлектронной борьбы "Палантин". Эти системы могут подавлять сотовую и радиосвязь, а также подавлять каналы управления беспилотниками. Учитывая, что ВСУ активно используют разведывательные дроны, комплексы РЭБ теоретически могут применяться для их нейтрализации.

Как пишет газета "Известия", комплексами "Палантин" оснастят все армейские батальоны РЭБ. Комплексы, помимо вышеперечисленных функций, смогут заглушить при необходимости даже радиорелейные станции и наземные терминалы спутниковой связи.

"Паладин" впервые опробовали в 2019 году на учениях под Воронежем. Тогда батальонная тактическая группа РЭБ оставляла без связи полосу длиной в тысячу километров и защищала войска от применения высокоточного оружия. Как показал опыт применения турецких беспилотников на Ближнем Востоке и в Карабахе, это сейчас архиважно. Тем более, что Киев недавно объявил о покупке турецких "Байрактаров".

Кроме комплексов РЭБ, в Южный военный округ перебросят дополнительные вертолеты радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 с системой "Рычаг-АВ", которые предназначены для защиты от зенитных и авиационных ракет.

Александр ИЛЬИН

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