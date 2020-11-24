Инцидент произошел под Владивостоком

Сегодня стало известно, что морякам Тихоокеанского флота России пришлось выдворять из наших вод миноносец ВМС США. Видео утреннего инцидента появилось в общем доступе.



Напомним, усмирить эсминца "Джон Маккейн" направили российский противолодочный корабль "Адмирал Виноградов". Американское судно задержали в заливе Петра Первого.

Прежде "Виноградов" несколько дней следил за "Маккейном". Когда ситуация обострилась, российские моряки заявили, что готовы идти на таран американского судна.

Кадры знаменательного морского инцидента опубликовало РИА "Новости".