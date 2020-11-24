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Сегодня стало известно, что морякам Тихоокеанского флота России
пришлось выдворять из наших вод миноносец ВМС США. Видео утреннего инцидента появилось
в общем доступе.
Напомним, усмирить эсминца "Джон Маккейн" направили российский противолодочный корабль "Адмирал Виноградов". Американское судно задержали в заливе Петра Первого.
Прежде "Виноградов" несколько дней следил за "Маккейном". Когда ситуация обострилась, российские моряки заявили, что готовы идти на таран американского судна.
Кадры знаменательного морского инцидента опубликовало РИА "Новости".
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