Появилось видео с американским эсминцем-нарушителем российских границ

Инцидент произошел под Владивостоком

Сегодня стало известно, что морякам Тихоокеанского флота России пришлось выдворять из наших вод миноносец ВМС США. Видео утреннего инцидента появилось в общем доступе. 

Напомним, усмирить эсминца "Джон Маккейн" направили российский противолодочный корабль "Адмирал Виноградов". Американское судно задержали в заливе Петра Первого.

Прежде "Виноградов" несколько дней следил за "Маккейном". Когда ситуация обострилась, российские моряки заявили, что готовы идти на таран американского судна. 

Кадры знаменательного морского инцидента опубликовало РИА "Новости".

Ольга ФЕДОРОВА

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Опять пишут, что задержали. Да не задерживал никто американцев! Вытеснили за пределы и всё.
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