Эстонцы готовятся встречать российские танки израильскими ракетами - видео

Эстонцы готовятся встречать российские танки израильскими ракетами - видео
Кадр youtube.com
Стрелять из комплекса SPIKE SR военные научились за 15 минут

Эстонские военные опробовали закупленные у Израиля противотанковые ракетные комплексы SPIKE SR. Ранее солдаты не имели опыта обращения с этим оружием, однако после короткого инструктажа успешно поразили мишени.

Это объясняется принципом ПТРК "выстрелил и забыл" – ракета сама находит цель, достаточно лишь нажать на кнопку, причем комплекс необязательно направлять в сторону мишени. В этом отношении израильский комплекс очень напоминает американский "Джавелин", в том числе ценой. Одна ракета стоит порядка $200 тыс.


Российский "Корнет-Д" также реализует концепцию "выстрелил и забыл", правда, за счет автомата захвата и сопровождения цели. Но мишень должна оставаться в пределах видимости пускового устройства до попадания ракеты, поскольку управление осуществляется по лазерному лучу. Зато ракеты для "Корнета" намного дешевле и дальнобойнее SPIKE SR, которые улетают всего на пару километров. Хотя есть версия SPIKE ER с дальностью до 8 километров. Но и весит такой комплекс 34 килограмма вместо против всего десяти.

Эстонцы закупили "Спайки" еще в прошлом году на 40 млн евро. С помощью этого оружия прибалты надеются остановить российские танки, которыми периодически пугают в НАТО.

Александр ИЛЬИН

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Йухан
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Мы,русские Эстонии,ждём,ждём нападения,но курат наверное недождёмся накуй.
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