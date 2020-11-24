Мощный взрыв разнес корабль на куски: немецкой U-331 хватило трех торпед

После фактического возобновления холодной войны и начала новой игры в "кошки-мышки" между российскими и американскими подлодками в Северной Атлантике все больше вспоминаются битвы моряков времен Второй мировой войны.

Уже тогда было понятно, что субмарины, прежде всего, опасны для кораблей, а не других подлодок. Дуэли между подводниками случались, но были крайне редки. Гораздо чаще субмарины пускали на дно транспортники, линкоры и крейсеры. А "волчьим стаям" кригсмарине доставалось от противолодочных самолетов.

25 ноября 1941 года в Средиземном море немецкая подлодка U-331 под командованием капитана-лейтенанта барона Ганса Дитриха фон Тизенгаузена потопила огромный почти двухсотметровый линкор "Барэм".

Корабль с мощнейшими 381-мм орудиями участвовал еще в Ютландском сражении во время Первой мировой войны и успел сразиться с итальянским флотом. Однако три торпеды, выпущенные U-331 оборвали историю корабля.

"Барэм" охраняли эсминцы, однако Тизенгаузен умудрился незаметно провести субмарину и атаковал с расстоянии 370 метров. После попадания корабль начал крениться на левый борт, а затем мощный взрыв буквально разнес линкор на куски. Погибли 862 человека.

Интересно, что позже, когда U-331 потопили в 1942 году, Тизенгаузен попал в плен к британцам. Однако с ним не свели счеты – после нескольких лет в лагере для военнопленных его отправили отбывать заключение в Канаде, а в 1947 году он вернулся в Германию, где устроился работать столяром. А затем опять уехал в Канаду, где занимался дизайном интерьера и фотографией.