ВМС США категорически не согласны с формулировкой Москвы об инциденте

Американские ВМС заявили, что вторгшийся в российские границы эсминец "Джон Маккейн" не был изгнан из водного пространства РФ. Соответствующее сообщение Седьмого флота Соединенных Штатов появилось сегодня, 25 ноября.

Ранее Минобороны России заявило, что американское судно прошло вглубь границ РФ на 2 км, а после получения ультимативного предупреждения ретировалось в сторону от российских границ. Позднее ВМС США сообщили, что проведенный маневр был совершен в рамках операции, направленной на обеспечение "свободы судоходства", а залив Петра Первого, в акватории которого произошло нарушение границ, вовсе не является территориальной частью РФ.

По мнению Седьмого флота, эсминец не был "изгнан", передает РИА "Новости".

По словам военного эксперта Константина Сивкова, американское судно могло намеренно провоцировать российский флот на прицельные действия. Благодаря таким мерам Пентагон бы узнал о работе стрельбовых станций России. Не исключено, что речь шла о разведывательной операции.

Специалист Александр Жилин заявлял ранее, что поведение американского флота могло быть следствием непосредственных указаний действующего президента Штатов Дональда Трампа, который, по его словам, пытался рассорить США с Россией.







