Американский солдат рассказал о драке с российскими десантниками в Косово

Американский солдат рассказал о драке с российскими десантниками в Косово
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Опытного бойца вырубили саперной лопаткой

Служивший в Косово американский военнослужащий рассказал о стычке, произошедшей между ним и его сослуживцами с десантниками российской армии.

По словам мужчины, во время службы в Косово контингент из США относился к российским солдатам с откровенным презрением из-за допотопного оружия и старого обмундирования. Несмотря на этот недостаток, русские хорошо ладили с местными жителями.

Во время свободное от службы союзники из России вели себя как хозяева, чем сильно раздражали американских коллег. Последние решили выразить несогласие с таким подходом и сообщили русским, что намерены как следует проучить "необученных недоносков".

Как отмечает источник, российские солдаты не стали утруждать себя выставлением дозорных и спали в своем лагере ночью глубоким сном. Подкравшиеся "морские котики" решили устроить внезапное нападение, однако вдруг те самые "недоноски" выскочили из ниоткуда и принялись со всей страстью учить своих союзников жизни – один из десантников оглушил рассказчика саперной лопаткой. Американец очнулся уже на своей базе.

В итоге боец из США повозмущался тем, что его, бойца с серьезным армейским опытом и представителем элитного подразделения, смог одолеть "недоносок", и решил, что русские являются самыми опасными врагами для Соединенных Штатов, пишет "Царьград".

В 2019 году в СМИ появилась информация о том, что в сирийской провинции Аль-Хасака солдаты российского контингента подрались с американцами, которые наведались к местным жителям за некой информацией.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость
Ответить
Самая востребованная вещь в войсках США - туалетная бумага!
Без неё ни один американский вояка не согласен служить ни одного дня!
Это всё, что нужно знать о "самых бравых солдатах человечества", как они сами себя называют! :)))))
1
новости партнеров

Любовница Немцова отрицает свою связь с СБУ

Украинка поведала о слежке за ним и первых минутах после покушения

На сколько вырастут пенсии неработающих россиян в 2021 году

Подробности раскрыли в Совете Федерации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1196 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей