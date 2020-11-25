Намек эсминцу США: российский корвет открыл огонь в заливе Петра Великого

Намек эсминцу США: российский корвет открыл огонь в заливе Петра Великого
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Крылатая ракета уничтожила корабль-мишень

Российский корвет "Алдар Цыденжапов" совершил боевой пуск крылатой ракетой из комплекса "Уран" в заливе Петра Великого. Учения прошли сразу после инцидента с американским эсминцем "Джон Маккейн", который нарушил российскую границу именно в этих водах. Тогда навстречу ему был направлен большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов", который теоретически мог совершить навал, позже в США заявили, что их корабль границу не нарушал.

Впрочем, в Минобороны не связывают учения с недавним инцидентом. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота, пуск проводили в рамках заводских ходовых и государственных испытаний.

Сообщается, что крылатая ракета уничтожила морскую цель на расстоянии 40 километров. Для обеспечения испытательных стрельб задействовали около десятка кораблей, а также самолеты морской авиации. Корвет проекта 20380 вооружен противокорабельными ракетами Х-35, предназначенными для уничтожения кораблей водоизмещением до 5 тыс. тонн. Водоизмещение эсминца типа "Арли Берк", которым является "Джон Маккейн", составляет 6630 тонн.

Александр ИЛЬИН

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