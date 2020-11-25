Военный эксперт высмеял ракетное "послание" США Крыму

Военный эксперт высмеял ракетное "послание" США Крыму
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Американский марш-бросок на полуостров назван "абсолютно тактическим эпизодом"

На статью в Forbes о некоем "ракетном сюрпризе армии США", приготовленном российским войскам в Крыму, отреагировали специалисты. Военный эксперт, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко высмеял содержание публикации.

Аналитик назвал "послание" высосанным из яйца тактическим эпизодом. Американский марш-бросок с авиабазы "Рамштайн" в Германии на полигон в Румынии и обратно совсем ни на что не повлияет, это всего лишь "возбуждение в умах Forbes", добавил он.

Российской военной группировка на полуострове не требуется дополнительных сил, чтобы обеспечить безопасность региона, она полностью контролирует ситуацию. И попытка описать какие-то действия США как торжество их военной мощи – просто глупость, отметил журналист в комментарии "Царьграду".

Накануне Forbes сообщал, что 19 ноября американские военные тайно перебросили две ракетные установки дальнего действия к Крыму, выпустили несколько ракет и быстро вернули вооружение на свою базу в ФРГ. Все это было проделано за нескольких часов. 

Тем самым армия США восстановила свою дальнобойную огневую мощь в Европе. И Вашингтон "хочет, чтобы русские это знали", написано в статье журнала. В Пентагоне эту миссию назвали "быстрым проникновением".

Полина ДОРОЖКИНА

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