СМИ: в Ливии сняли на видео российские бомбардировщики Су-24

СМИ: в Ливии сняли на видео российские бомбардировщики Су-24
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Самолеты стали изюминкой учений армии маршала Хафтара

В Ливии сняли на видео российские бомбардировщики Су-24. Кадры опубликовала Ливийская национальная армия маршала Хафтара. Также в видеоролике присутствуют советские танки и вертолеты Ми-8, Ми-24.

Ранее американское командование в Африке (AFRICOM) заявляло, что российскими самолетами Су-24 и МиГ-29 в Ливии управляет сотрудники частной военной компании, которая контролируется Москвой. В России эту информацию опровергают и подчеркивают, что советские самолеты могли попасть в Ливию из любой другой страны Ближнего Востока.


Как пишет журнал The Drive, на видео показаны учения 106-й бронетанковой бригады Ливийской национальной армии. Видно, как Су-24 выпускают ловушки, пролетая достаточно низко над землей. Камуфляж у них, с точки зрения издания, абсолютно российский, только без знаков отличия. В этом смысле они отличаются от шести бомбардировщиков, которые были поставлены в Ливию в 1989 году. Также по-другому выглядят Су-24, купленные Сирией.

По данным AFRICOM, Россия отправила в Ливию с мая 14 боевых самолетов. МиГ-29 и Су-24 сначала полетели на российскую базу Хмеймим в Сирии, где на них удалили знаки отличия, а затем они отпрравились в Ливию. В Минобороны РФ эту иноформацию опровергают.

Александр ИЛЬИН

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Как обычно, американские бравые "войяки" сильны на самые дурацкие выдумки и фантазии. Вот в чём, но в этом им равных быть не может...
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