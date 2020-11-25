Военные ускорили закупку специальных машин

Российские военные закупают новейшие машины для борьбы с заражением COVID-19 в армии. Как пишет газета "Известия", Минобороны ускорило поставку дезинфекционных аэрозольных комплексов (КДА), которые предназначены для обеззараживания техники, зданий и личного состава.

Сообщается, что машины получат войска радиационной, химической и биологической защиты. При этом, использовать КДА планируется, в том числе, и в гражданских целях.

КДА сделана на базе КамАЗ-53501 и может за час обработать до 56 единиц техники или 90 квадратных метров поверхности (асфальта, зданий) за минуту. На машине установлен специальный кран-манипулятор, с помощью которого можно проводить дезинфекцию высоких стен или потолков. В комплект КДА входят и ручные распылители аэрозолей для солдат.

По данным "Известий", такие машины уже применяют на военных аэродромах. Аэрозолями обрабатывают прибывшие грузы, а также людей. Возможно, КДА скоро можно будет увидеть и на улицах.