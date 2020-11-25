СМИ: Алжир покупает 14 российских Су-57

СМИ: Алжир покупает 14 российских Су-57
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Эта информация вызывает много вопросов

В зарубежных СМИ снова заговорили о возможных поставках Су-57 Алжиру. Как пишет турецкое издание Haber7, африканское государство уже подписало с Россией контракт на покупку 14 истребителей Су-57 на сумму $2 млрд.

Пользователи в комментариях бурно отреагировали на новость, так, Али предложил купить Турции 50-100 самолетов, пока TF-X еще находится в процессе разработки.

Ранее эту информацию опубликовало российское издание Avia.pro со ссылкой на портал Military Watch, причем в материале говорится, что контракт подписало Минобороны Алжира.

Нужно отметить, что журналисты Military Watch писали о шансах поставки Су-57 в Алжир еще в декабре прошлого года, и затем эта тема неоднократно поднималась.

Однако само Минобороны Алжира или местные издания ничего о контракте не говорили. На официальном сайте Минобороны Алжира, а также на странице ведомства в Facebook ничего такого не сообщается.

Поэтому либо Алжир предпочитает не раскрывать детали сделки, либо разговоры об этих поставках сродни рассуждениям на тему продажи американских F-22 Израилю.

В данный момент первый серийный Су-57 готовятся передать ВКС РФ.

Фоторепортаж
Су-57 "убрал всех" в летной программе
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру +3
Александр ИЛЬИН

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