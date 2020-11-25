Россия тестирует керамическую броню

Россия тестирует керамическую броню
Фото:Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
По всем показателям она лучше стальной, минус один - цена

Керамическая броня, несмотря на свою дороговизну, в скором времени может вытеснить металлическую. Накануне в России стало известно, что одна из компаний, входящих в концерн "Ростех", планирует завершить заводские испытания уникальной керамической брони для военной техники в начале будущего года.

Речь идет о специальных пластинах, которыми защитят не только танки, БТР, БМП, но и личный состав. Специальные бронепластины из корундовой керамики разработало Уфимское агрегатное производственное объединение. Пластины должны защитить от бронебойных пуль, гранат и даже противотанковых ракет.

Как напоминает журнал The National Interest, керамическая броня использовалась американцами во время войны во Вьетнаме. А первые испытания керамической брони проводились еще во времена Первой мировой войны.

Как оказалось, когда пуля или снаряд попадет в керамическую броню, сердечник деформируется на поверхности пластины, после чего легко сдерживается вторым слоем защиты, который может быть сделан из стали или полимера.

У керамической брони на боевых машинах есть еще один плюс: керамика не обладает магнитными свойствами, поэтому на такие БТР или танки трудно ставить магнитные мины. Кроме того, керамические пластины можно будет менять, в отличии от стальной брони, починить которую зачастую просто невозможно.

Александр ИЛЬИН

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