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Недавнее происшествие с американским эсминцем в заливе Петра Великого вполне мог спровоцировать третью мировую войну. Об этом пишет британская газета Daily Express.
По мнению издания, если вы российский корабль совершил навал, "Джон Маккейн" мог ответить огнем, и последствия были бы катастрофическими. Похожая ситуация произошла в Черном море в 1988 году, однако тогда кровопролития удалось избежать, и американский крейсер убрался восвояси.
Как сообщалось ранее, эсминец типа "Арли Берк" на 2 километра вторгся во внутренние воды России. Однако в США это отрицают, ссылаясь на правило 24-мильной зоны от берега.
Но дело в том, что еще в 1957 году Совет министров СССР объявил залив Петра Великого в Японском море внутренними водами Советского Союза. Это решение не признали США, Великобритания, Франция, Япония и ряд других стран.
В ответ в Москве заявили, что залив Петра Великого является внутренними водами СССР не на основании общей нормы 24-мильной зоны, а потому, что это "исторический залив" страны. В качестве доказательства Москва предоставила документ 1901 года, согласно которому залив юридически закреплен за Россией. Кроме того, с 1854 года исследование залива происходило только русскими экспедициями.
Ранее, как напоминает "Общественная служба новостей", военная разведка Чехии заявила о том, что Третья мировая война начнется из-за беспилотников и кибератак. Также одной из причин может стать обострение отношений США, России и Китая.
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