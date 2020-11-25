США отрепетировали удар по Крыму из Румынии

США отрепетировали удар по Крыму из Румынии
Фото: Zuma\TASS
Американцы готовят свой "Искандер" на базе реактивной системы залпового огня HIMARS

Военные США и Румынии специально устроили стрельбы из РСЗО HIMARS на берегу Черного моря, чтобы "пропиарить" свои новейшие ракеты, уже не попадающие под действие ДРСМД. Об этом в интервью "МК" заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Он напомнил, что на базе HIMARS американцы создают новый оперативно-тактический ракетный комплекс с дальностью порядка тысячи километров. А это означает, что ракеты из Румынии могут долететь даже до Крыма. Поэтому Пентагон хотел продемонстрировать, как быстро он может развернуть вооружение, угрожающее базам на полуострове.

19 ноября M142 HIMARS доставили на самолетах в Румынию, затем максимально быстро привезли на побережье, произвели стрельбы и увезли обратно.

Однако по словам Леонкова, в случае начала боевого конфликта, скорее всего, РСЗО накрыла бы российская морская авиация. Кроме того, координаты РСЗО определит станция радиотехнической разведки. Кроме того, работать по ракетам комплекса будут ЗРПК "Пацирь-С1".

Александр ИЛЬИН

Ответить:

новости партнеров

Нефть и газ становятся проклятьем России

РФ необходимо переходить к модели экономики, основанной на производстве продукции высокого передела

Британцы увидели угрозу третьей мировой войны из-за инцидента в Японском море

Если США продолжат совершать походы в залив Петра Великого, русские пойдут до конца

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей