На новой железной дороге Rail Baltica построят погрузочные платформы

Проект железной дороги Rail Baltica, который свяжет страны Западной Европы со странами Балтии предусматривает перевозку военной техники.

Как пишет литовское издание Delfi.lv, в Литве у железной дороги построят четыре площадки для военной техники НАТО. Платформы оборудуют рядом с городами Казлу-Руды, Йонава, Паневежис, а также в Палемонасе. Каждый пункт сможет принять до 300 единиц техники.

До этого в Минобороны Латвии заявили, что будут добиваться строительства ветки Rail Balticа до военной базы в Адажи, где дислоцируются подразделения НАТО с бронетехникой. Протяженность всей ветки пока составляет 950 километров, а стоимость проекта уже достигла почти 6 млрд евро.

Ранее зарубежные военные эксперты отмечали плохую логистику в НАТО и сетовали на то, что в случае начала конфликта Россия захватит Приблатику буквально за несколько дней, а переброска частей из Западной Европы займет минимум неделю. Вероятно, Rail Baltica несколько улучшит ситуацию для альянса, однако вряд ли кардинально решит вопрос.