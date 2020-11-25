Технику НАТО перебросят к российским границам на поезде

Технику НАТО перебросят к российским границам на поезде
Фото: Lukas Balandis via www.imago-ima/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
На новой железной дороге Rail Baltica построят погрузочные платформы

Проект железной дороги Rail Baltica, который свяжет страны Западной Европы со странами Балтии предусматривает перевозку военной техники.

Как пишет литовское издание Delfi.lv, в Литве у железной дороги построят четыре площадки для военной техники НАТО. Платформы оборудуют рядом с городами Казлу-Руды, Йонава, Паневежис, а также в Палемонасе. Каждый пункт сможет принять до 300 единиц техники.

До этого в Минобороны Латвии заявили, что будут добиваться строительства ветки Rail Balticа до военной базы в Адажи, где дислоцируются подразделения НАТО с бронетехникой. Протяженность всей ветки пока составляет 950 километров, а стоимость проекта уже достигла почти 6 млрд евро.

Ранее зарубежные военные эксперты отмечали плохую логистику в НАТО и сетовали на то, что в случае начала конфликта Россия захватит Приблатику буквально за несколько дней, а переброска частей из Западной Европы займет минимум неделю. Вероятно, Rail Baltica несколько улучшит ситуацию для альянса, однако вряд ли кардинально решит вопрос. 

Александр ИЛЬИН

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