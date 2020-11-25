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США введут санкции против четырех организаций из России и Китая, которые, по версии Вашингтона, содействуют иранской ядерной программе. Об этом сообщает Reuters.
Ранее Госдеп США объявил, что введены санкции против трех компаний из России по закону о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. Речь идет о компаний "Авиазапчасть", АО "Элекон" и Nilco Group, а также всех их дочерних структурах.
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