США ввели санкции против российских компаний из-за Ирана

Пострадали четыре организации из РФ

США введут санкции против четырех организаций из России и Китая, которые, по версии Вашингтона, содействуют иранской ядерной программе. Об этом сообщает Reuters.

Ранее Госдеп США объявил, что введены санкции против трех компаний из России по закону о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. Речь идет о компаний "Авиазапчасть", АО "Элекон" и Nilco Group, а также всех их дочерних структурах.

Александр ИЛЬИН

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