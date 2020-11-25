Распространитель лживой информации хотел повесить на РФ новую вину

Лживую информацию о якобы снятых российской стороной унитазов с арестованных украинских судов, пытавшихся прорваться 25 ноября 2018 г. через Керченский пролив, сочинил и распространил прапорщик ВСУ. Тайну фейка раскрыл лидер "Славянской гвардии" Владимир Рогов.

Он полагает, что украинец раскрутил всю эту историю с тем, чтобы в очередной раз обвинить Россию.

"Это сегодня формула успеха Украины. Когда что-то украл, ты говоришь: "Это все Россия виновата", – пояснил Nation News эксперт.

Напомним, в ноябре 2019 г. Москва вернула Киеву катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу", арестованные после великого похода ВМСУ в Азовское море через Керченский пролив по приказу тогдашнего президента Петра Порошенко.

Не успели суда пристать к берегам Незалежной, как тут же разнеслась весть о том, что россияне якобы поживились "ценностями" на украинском москитном флоте: сняли с катеров все оборудование, включая розетки, плафоны и унитазы, а также унесли трусы моряков.

Информационную кампанию поддержал даже новый президент страны Владимир Зеленский и потребовал у Москвы вернуть вещи, находившиеся на кораблях.



Между тем, наслушавшись фантазий военных ВСУ, российская сторона распространила видеокадры, в каком состоянии передавались украинцам арестованные суда. Судя по ним, все на месте, во всяком случае, унитазы уж точно.

Добавим, провокация в Керченском проливе привела к возбуждению уголовного дела в отношении экс-лидера нации, а ныне депутата Верховной рады Петра Порошенко по статье "Госизмена".

Ранее сегодня мы уже вспоминали события двухлетней давности и отмечали, откуда взялся мем "Дави его, ...!".

