Американский B-1B показал крылатую ракету для удара по Крыму

Американский B-1B показал крылатую ракету для удара по Крыму
Фото: Lubos Pavlicek/CTK/www.globallookpress.com
Черный лебедь: теперь бомбардировщик может подвесить и ядерные ракеты

ВВС США впервые опубликовали фотографии стратегического бомбардировщика B-1B Lancer c крылатой ракетой AGM-158, подвешенной на пилоне под фюзеляжем.

Фотосессия точно заслуживает внимания, так как данный самолет с этой ракетой представляет серьезную угрозу для стратегических российских объектов, в том числе, в Крыму.

Относительно недавно эти бомбардировщики летали над Черным морем, а учитывая дальность и точность AGM-158, особенно ее дальнобойной версии, для атаки им даже необязательно входить в зону действия С-400.

После модернизации B-1B смогут нести до 12 ракет AGM-158 или противокорабельных AGM-158С в дополнение к еще 24 единицам боеприпасов во внутренних отсеках. Кроме того, в планах есть вооружение "Лансера" гиперзвуковыми ракетами.

Бомбардировщик на снимках, которые опубликовал журнал The Drive, совершил полет 20 ноября над базой ВВС США Эдвардс. Кроме то AGM-158, самолет оборудовали системой наведения AN/AAQ-33 Sniper Advanced Targeting Pod.

Пилон с ракетой прикрепили к одному из шести узлов подвески, которые есть на бомбардировщике. На каждый из них можно подвесить ядерные крылатые ракеты AGM-86B. После окончания холодной войны B-1B перестали использовать узлы подвески вооружений, однако теперь времена изменились. B-1B, как и B-52H регулярно совершают полеты вблизи российских границ.

Александр ИЛЬИН

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