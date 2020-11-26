"Нудоль" в деле: испытание новой российской противоракеты сняли видео

"Нудоль" в деле: испытание новой российской противоракеты сняли видео
Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС
Военные продолжают испытывать С-500 и А-235

Российские военные опубликовали видео с испытаний новой ракеты системы ПРО, которые прошли на казахстанском полигоне Сары-Шаган. Какая именно ракета испытывалась, не сообщается, однако судя по тому, что ее запустили из шахты, скорее всего, она имеет отношение к системе А-235 "Нудоль", которая должна заменить советскую А-135.

В описании к видео крайне мало информации, так как она засекречена. Говорится лишь, что новая противоракета подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу. При этом говорится, что система ПРО уже состоит на вооружении Воздушно-космических сил и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.


На данный момент у России есть две новейшие системы, которые могут быть интегрированы друг с другом: это вышеупомянутая А-235, предназначенная для защиты Москвы, а также мобильная С-500. А-235 отличается от А-135 тем, что может использовать противоракеты без ядерных боеголовок. Сейчас такое оснащение противоракет считается лишним и слишком опасным. В США и вовсе испытывают ракеты, которые сбивают цели кинетически, то есть одним лишь ударом.

Как рассказал URA.RU военный эксперт Михаил Ходоренок, новая противоракета полностью сделана из российских комплектующих и вероятно, должна заменить ПРС-1Н, которые используются на А-135. 

Александр ИЛЬИН

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