Российский корвет применил противолодочный комплекс "Пакет"

Корабль разыскал и уничтожил дизельную подлодку

Новый российский корвет проекта 20380 "Алдар Цыденжапов" впервые применил противолодочный комплекс "Пакет". Учения проходили в Японском море, в котором совсем недавно произошел инцидент с американским эсминцем "Джон Маккейн". Корабль на 2 километра вторгся в территориальные воды РФ, но был потеснен российским противолодочным кораблем "Адмирал Виноградов".

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота, корвет разыскал подводную лодку условного противника, роль которой сыграла дизельная субмарина Приморской флотилии, классифицировал ее, вышел с ней на связь, а затем открыл огонь из комплекса "Пакет".

За день до этого "Алдар Цыденжапов" также впервые поразил надводную мишень ракетой Х-35 из комплекса "Уран". Корветы проекта 20380 – одни из лучших кораблей, построенных в современной России. На них установлено современное вооружение, средства связи, разведывательная аппаратура, радары. По классификации НАТО корветы это проекта даже считаются фрегатами.

Комплекс "Пакет-Е/НК" считается очень эффективным против подводных лодок, что признают, в том числе, и на Западе.