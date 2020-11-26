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"Убийцу" Крымского моста или ракетный комплекс "Нептун" хотят поставить на чешские шасси "Татра". Об этом заявил глава ВСУ Руслан Хомчак. По его словам, аналогичные колеса получит и модернизированная РСЗО "Ураган", которая получила названия "Буревiй" и уже прошла испытания.
Ранее предполагалось, что будут использоваться отечественные КрАЗы, однако у украинского предприятия начались финансовые проблемы, а затем Кременчугский завод и вовсе обанкротили. Кроме того, по данным издания Defense Express, у военных были претензии к качеству шасси КрАЗ, хотя изначально в местных СМИ их очень хвалили.
Для "Нептуна" и "Урагана" украинцы хотят использовать высокопроходимые шасси Т815-7Т3RC1 8х8 производства Tatra. Однако эта машина существенно дороже КрАЗа. Одно дело сделать прототип и снять видео с испытаний это одно, и запустить комплексы в серию – совсем другое. Пока в ВСУ используются советские РСЗО "Ураган", что касается комплексов "Нептун", то их на боевое дежурство планируется поставить всего три.
Политик отметил, что подобные заявления на Россию не действуют