"Нептун" лишился украинских шасси из-за банкротства Кременчугского завода

"Убийцу" Крымского моста или ракетный комплекс "Нептун" хотят поставить на чешские шасси "Татра". Об этом заявил глава ВСУ Руслан Хомчак. По его словам, аналогичные колеса получит и модернизированная РСЗО "Ураган", которая получила названия "Буревiй" и уже прошла испытания.

Ранее предполагалось, что будут использоваться отечественные КрАЗы, однако у украинского предприятия начались финансовые проблемы, а затем Кременчугский завод и вовсе обанкротили. Кроме того, по данным издания Defense Express, у военных были претензии к качеству шасси КрАЗ, хотя изначально в местных СМИ их очень хвалили.

Для "Нептуна" и "Урагана" украинцы хотят использовать высокопроходимые шасси Т815-7Т3RC1 8х8 производства Tatra. Однако эта машина существенно дороже КрАЗа. Одно дело сделать прототип и снять видео с испытаний это одно, и запустить комплексы в серию – совсем другое. Пока в ВСУ используются советские РСЗО "Ураган", что касается комплексов "Нептун", то их на боевое дежурство планируется поставить всего три.