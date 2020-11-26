Секретная операция проходила во Вьетнаме, однако в США о ней ничего не знают

Советским спецназовцам удалось угнать американский вертолет "Кобра" во Вьетнаме с новой системой наведения и управляемыми реактивными снарядами.

О нападении бойцов ГРУ секретную базу ЦРУ Flying Joe в Камбодже рассказал автор блога в "Яндекс-дзен" Музей города Кропоткин.

По его данным, спецназовцы также уничтожили около 10 вертолетов и до 20 бойцов противника. Всего в операции "Вьетнамский бросок", которая проходила в мае 1968 года, принимали участие 10 человек, а продолжалась она всего 25 минут.

Автор пишет, что база использовалась американцами для переброски спецназа в различные очаги во Вьетнаме.

Позже "Кобру" разобрали на запчасти и по частям отправили в СССР, а спустя год был разработан советский вертолет Ми-24. Кроме того, советские конструкторы доработали ПЗРК "Стрела-2" и создали "Стрела-2М".

В США историю с операцией "Вьетнамский бросок" считают мистификацией и потерю вертолетов не подтверждают. Михаил Ильинский, который работал во Вьетнаме по линии военной журналистики и регулярно контактировал с руководством Группы советских военных специалистов в этой стране, также утверждал, что никогда и никакие спецназовцы ГРУ и КГБ не забрасывались в джунгли южного Вьетнама. Правда, речь шла о Камбодже.