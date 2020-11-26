Она пролетела 450 километров

В Белом море испытали гиперзвуковую ракету "Циркон", которая пролетела 450 километров и поразила сложную мишень. Соответствующее видео запуска с фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков" опубликовало Минобороны РФ.





По данным ведомства, скорость ракеты составила более 8 Махов. Закрытие района проведения стрельб обеспечивали силы Северного флота в Баренцевом море, в том числе, ракетный крейсер "Маршал Устинов" и фрегат "Адмирал флота Касатонов". До этого "Адмирал Горшков" уже запускал противокорабельную гиперзвуковую ракету "Циркон" в октябре.