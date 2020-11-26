Фрегат "Адмирал Горшков" запустил ракету "Циркон" - видео

Фрегат "Адмирал Горшков" запустил ракету "Циркон" - видео
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Она пролетела 450 километров

В Белом море испытали гиперзвуковую ракету "Циркон", которая пролетела 450 километров и поразила сложную мишень. Соответствующее видео запуска с фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков" опубликовало Минобороны РФ.


По данным ведомства, скорость ракеты составила более 8 Махов. Закрытие района проведения стрельб обеспечивали силы Северного флота в Баренцевом море, в том числе, ракетный крейсер "Маршал Устинов" и фрегат "Адмирал флота Касатонов". До этого "Адмирал Горшков" уже запускал противокорабельную гиперзвуковую ракету "Циркон" в октябре.

Александр ИЛЬИН

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