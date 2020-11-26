У истребителя отличное вооружение, однако он слишком заметен на радарах

Су-35С до сих пор остается лучшим российским истребителем, так как вобрал в себя лучшее из конструкции "Фланкера". Для завоевания превосходства в воздухе это идеальная машина, хотя для прорыва ПВО уже больше подойдет истребитель пятого поколения.

Журнал The National Interest прокомментировал недавнее видео с Су-35С, которые принимали учаcтие в учениях на северо-западе Тверской области. Как известно, в Западном военном округе есть три эскадрильи этих истребителей – две из 159-го истребительного авиаполка и одна из 790-го.

NI особенно выделяет вооружение Су-35С, включая ракеты ближнего боя Р-74, а также средней дальности – Р-77, которые являются аналогами американских AIM-120 AMRAAM. При этом летчик может нацеливать Р-74 с помощью своего шлема, поворачивая голову. Похожим образом работают летчики МиГ-29.

В данный момент в составе ВКС есть 120 истребителей Су-35С. Крупнейший зарубежный покупатель – Китай, который уже обогнал Россию по количеству самолетов.