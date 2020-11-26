Летчик увидел море, но скорость превышала 1000 км/час

В США озвучили причину аварии истребителя F-15C над Северным морем, в результате которой погиб лейтенант Кеннет Аллен.

ЧП произошло еще в июне, однако отчет о происшествии комиссия по расследовании авиационных происшествий (AIB) опубликовала только сейчас. Выдержки из него приводит The National Interest.

Сообщается, что причиной аварии стала "фиксация пилота на перехвате" моделируемого самолета противника и неверное понимание ситуации, в том числе, по приборам в сложных метеорологических условиях. Проще говоря, 27-летний лейтенант врезался на скорости в воду, не подозревая, что море совсем рядом. К сожалению, такие случаи нередки в авиации.

По данным журнала Air Force Magazine, в тот день была очень густая облачность, и пилотам поручили строго следовать правилам в этой ситуации, согласно которым маневрирование должно быть ограничено. Но на практике все вышло по-другому.

Как показало расследование, Аллен летел на высоте около 20,3 тыс. футов или немногим более 6 тыс. метров. Затем ему приказали развернуться и разыскать самолет противника, который находился значительно ниже. Позже офицер по обучению передал по рации Аллену, что тот промахнулся по нему на высоте 12 тыс. футов.

После этого F-15C продолжил пикирование и снизился до высоты тысячи футов, а это всего 300 метров. Пилот понял, что пикирует в море, однако было слишком поздно: на скорости более 1000 км/час уйти наверх уже не представлялось возможным.

Из-за плохой видимости и пространственной дезориентации летчик просто не смог определить угол тангажа. Вероятно, упражнение нужно было отменить из-за плохой погоды.