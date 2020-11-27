С-500 будет готов в будущем году

С-500 будет готов в будущем году
Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС
"Прометей" все еще проходит государственные испытания

Работа над новейшей российской зенитно-ракетной системой С-500 должна завершиться в 2021 году. Об этом в интервью газете "Красная звезда" заявил главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Юдин.

Известно, что на данный момент государственные испытания ЗРС продолжаются, причем уже идут закупки комплектующих для серийного производства С-500.

Система "Прометей" не заменит С-400, а дополнит "Триумф". С-500 сможет использовать и ракеты для С-400, например 40Н6М с подтвержденной дальностью 380 километров. Но есть и ракеты исключительно для "Прометея": это 77Н6-Н для заатмосферного перехвата на высоте до 165 километров и 77Н6-Н1 с ядерной боеголовкой небольшой мощности для уничтожения спутников. Впрочем, это данные китайских военных экспертов, опубликованные в российских СМИ. Официальная информация о об этих ракетах засекречена.

Ранее заместитель министра обороны России Алексей Криворучко выражал уверенность, что комплекс С-500 будет готов к поставкам в 2020 году, однако затем сроки перенесли минимум на год. В июне этого года Криворучко рассказал журналу "Национальная оборона", что госконтракт на закупку С-500 заключат в 2021 году, а поставки начнутся в 2025-м.

Александр ИЛЬИН

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