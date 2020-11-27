Беспилотники достали: "Панцирю" готовят замену

Беспилотники достали: "Панцирю" готовят замену
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Новый комплекс будет уничтожать даже наземные цели

В России разработают новый зенитно-ракетный комплекс ближнего действия с комбинированным вооружением. Об этом заявил в интервью РИА "Новости" индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.

По его словам, комплекс сможет поражать все типы целей, включая наземные, а популярность "Панцирь-С" показала, что данная концепция очень удачна и нужна военным. При этом, опыт полученный в Сирии, будет использован в новой разработке.

"Панцирь-С" действительно активно использовался в Сирии. В ходе эксплуатации выявились не только положительные, но и отрицательные стороны этого комплекса.

В частности, военные заявляли, что ЗРПК показывает себя недостаточно хорошо при обстреле целей, маневрирующих и летящих с курсовым параметром более 2-3 километров. Недостатки конструкторы обещали исправить в новейшем "Панцирь-СМ", который оснастят новыми ракетами и сверхмощной антенной. Пока он еще не начал поступать в войска.

Как показали боевые действия на Ближнем Востоке и в Карабахе, главные враги ЗРПК – это ударные беспилотники. И задача расчета – обнаружить их как можно раньше и уничтожить. Но с "Панцирь-С1" это получалось не всегда.

Вероятно, новый комплекс будет меньше по габаритам, чем "Панцирь-СМ", однако атаковать его с помощью беспилотников будет труднее, так как защита от БПЛА должна стать одним из приоритетов.

Александр ИЛЬИН

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