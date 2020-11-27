До конца текущего года планируется привить до 80 тысяч личного состава

Более 400 тыс. военнослужащих армии РФ пройдут вакцинацию против коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал сегодня, 27 ноября, глава Минобороны Сергей Шойгу.

По словам министра, массовая процедура в рядах армии началась по поручению президента РФ Владимира Путина. В настоящее время в стране вакцинацию прошли более 2,5 тыс. личного состава. До конца 2020 года показатель должен составить до 80 тысяч.

Глава военного ведомства также заявил, что Минобороны проводит исследования, направленные для использования плазмы привитых военных против инфекции. Такая методика уже доказала свою эффективность при крайних формах COVID-19. В исследовании принимают участие более 500 военнослужащих, сообщает "Интерфакс".