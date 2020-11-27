Промазали: На Украине разругали испытания российского "Циркона"

Промазали: На Украине разругали испытания российского "Циркона"
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Военные не хотят показывать, как ракета попадает в цель

Россиская гиперзвуковая ракета "Циркон", испытанная накануне в Баренцевом море, не попала в цель.

Такого мнения придерживается украинское издание Defense Express, аргументируя его тем, что военные на показали, как ракета поражает мишень. Не было показано попадание в цель и в видеоролике с октябрьских испытаний "Циркона".

На этот раз пуск производился ночью, поэтому на видео невозможно разглядеть пусковую установку. Ранее американский журнал The Drive разобрал по кадрам пуск ракеты в октябре и пришел к выводу, что полетела другая ракета – П-800 "Оникс", так как "Циркон" выглядит по-другому.

Бесспорно, видеоролик, на котором показывается уничтожение цели ракетой, действительно, смотрится эффектнее. Так, кадры поражения надводной мишени крылатой ракетой из украинского комплекса "Нептун" вызвало немало споров среди интернет-пользователей и экспертов. Часто момент уничтожения цели показывают американцы, однако что есть, то есть, Минобороны далеко не всегда радует зрителей кадрами попадания в цель. В случае с "Цирконом", видимо, все сложнее, так как ракета летит очень быстро и будет виден, скорее всего, лишь взрыв, но и это очень эффектно.

Возможно, организовать съемку трудно технически, хотя для этого можно использовать беспилотник. Но у Defense Express есть вопросы к системе наведения ракеты. Российские источники сообщают, что она оборудована инерционной системой наведения по время полета на маршевом двигателе. И кроме того, уже на конечном этапе полета "Циркон" использует активную радиолокационную головку самонаведения (ГСН).

В марте этого года военный эксперт Максим Климов в статье для "Военно-промышленного курьера" написал, что точное наведение на гиперзвуковой скорости невозможно, так как вокруг ракеты образуется плазма и ГСН просто не будет работать.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

Гость
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конечно промазали, ведь только у щеневмерликов ракета не на твердом топливе, а на сале ))
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