Испытания на атолле Бикини ужасают до сих пор

Американцы пристально следят за испытаниями ракеты "Буревестник" на российском Севере. Однако было время, когда США взрывали мощные ядерные бомбы, чтобы проверить, сколько кораблей они могут потопить.

В июле 1946 года, спустя год после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки американцы решили взорвать две мощные ядерные бомбы на Маршалловых островах, а точнее на полигоне атолл Бикини. Позже подводный взрыв "Бейкер" председатель Комиссии по атомной энергии Гленн Сиборг назвал первой в мире ядерной катастрофой.

Как пишет The National Interest, в жертву ядерному взрыву решили принести 95 кораблей. Часть из них – были захваченные японские, другая часть – американские. Интересно, что в борьбе за организацию и управление выиграл флот, который надеялся доказать, что ВМС выдержат даже такой удар. Забегая вперед нужно сказать – нет, не выдержали. Все корабли были фактически уничтожены радиоактивностью, и если бы там были экипажи, люди бы погибли.

Сначала на флоте ликовали: первый надводный взрыв уничтожил только два корабля. Самолет неточно сбросил боеприпас. Тем не менее, около трети подопытных животных погибли. Второй, уже подводный взрыв, казалось бы, тоже не принес флотилии существенный урон – на дно пошли лишь три корабля. Однако пошедший радиоактивный дождь заразил все оставшиеся корабли. Все попытки их обеззаразить провалились.

Третье испытание решили не проводить, однако в 50-е годы взрывы продолжились. В итоге атолл Бикини пришлось закрыть до 2010 года. да и сейчас там появляются лишь дайверы. А правительство США долго выплачивало пособия жителям островов, среди которых резко участились заболевания лейкемией.