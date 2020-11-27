В ВСУ проблемы с техникой и личным составом

Подполковник запаса народной милиции Андрей Марочко в эфире НСН по-своему истолковал недавние высказывания главкома ВСУ Руслана Хомчака о том, что Украине не стоит применять силу в густонаселенных районах Донбасса, так как не все на юго-востоке поддерживают Киев. Его слова приводит "Новое время".

По словам Марочко, Украина на данный момент просто неспособна на масштабные операции, так как испытывает большие проблемы с личным составом, а также военной техникой, которую не может восстановить, не говоря уже о закупке новой.

Военный эксперт рассказал, что сейчас в армию даже набирают людей с вузов, которые наоборот, пытались откосить от службы. Есть и другая серьезная проблема: Украина пытается перейти на стандарты НАТО и забросила советское, однако практически ничего нового не построила взамен.

Стоит отметить, что Украина разработала на базе советской техники несколько комплексов, в том числе, "Нептун" с противокорабельными ракетами на базе Х-35. Однако из-за нехватки денег в серию их запустить не получается. Так, Кременчугский завод, где намеревались делать шасси для ракетных комплексов, обанкротился, и теперь военные хотят заменить КрАЗ на Tatra. Но это значительно дороже.

Марочко опроверг заявление бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, который утверждал, что в случае наступления ВСУ займут Донбасс в течение недели. Эксперт заверил, что в ДНР подготовили много сюрпризов для украинской армии. Плюс Марочко выразил надежду, что если ДНР будет проигрывать, за нее вступится Россия.