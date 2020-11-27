Молдавию и ее прозападного президента Майю Санду нещадно критикуют в России

Власти Молдовы могут призвать на помощь вооруженные силы Украины для решения конфликта в Приднестровье. Об этом в интервью РИА ФАН заявил военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

По его словам, Приднестровье находится в блокаде со стороны Украины и Молдовы, поэтому Кишинев таким образом попытается воздействовать на Москву, чтобы та вывела свои войска.

Эксперт напомнил, что согласно отчету RAND Corporation, Преднестровье было выбрано как площадка для сдерживания России. При этом он уверяет: там указано, что в регионе "должен быть устроен государственный переворот, для того чтобы оттуда раз и навсегда вытеснить Россию".

На сайте RAND размещен доклад о странах пост-советского пространства, однако в нет призывов к совершению государственного переворота. Авторы говорят о создании новых институтов в Молдове для улаживания конфликтов, а также экономической модели, при которой это государство может быть ориентировано на Запад и при этом сохранит товарооборот с Россией. Говорится и новой организации международной безопасности в восточной Европы после 2014 года, однако формулировки достаточно обтекаемые.

После победы на недавних президентских выборах в Молдавии Майи Санду, откровенно придерживающейся западного курса, в российских СМИ резко усилилась критика Кишинева. Особенно после того, как новый президент заявила о воссоединении Приднестровья с Молдавией и выводе российских миротворцев.

Леонков считает, что Санду была приведена к власти при помощи Запада, и если российские миротворцы покинут Приднестровье, дни республики будут сочтены.