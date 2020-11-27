Daily Mail неожиданно записал ее в убийцы американских городов

Британский таблойд Daily Mail продолжает следить за испытаниями российских вооружений. Автор Уилл Стюарт в своей статье о недавних испытаниях ракеты "Циркон" заявил, что эти гиперзвуковые ракеты могут быть применены против американских городов в случае начала ядерной войны.

Кроме того, издание рассказало о российских ракетах, способных уничтожать западные спутники на низкой орбите, вероятно, имея в виду комплекс С-500.

При этом Daily Mail публикует видео недавних испытаний противоракеты на казахстанском полигоне Сары-Шаган, которая, скорее всего, войдет в арсенал системы А-235 "Нудоль". Автор предполагает, что это ракета 14Ц033.

Говоря о "Цирконе", британский журналист, вероятно, ошибся, так как это корабельная ракета, и для уничтожения городов она совершенно не подходит. Для этих целей подошли бы "Авангард" и "Буревестник", которые тоже упоминаются статье.

В комментариях пользователь Constantine Paynes считает, что эти испытания – ответ России на проведение США испытательных запусков ракет из Румынии в Черное море у самых границ РФ.