Местный "Кулибин" реанимировал самолет буквально в гараже

Американский инженер восстановил советский МиГ-17 практически до состояния нового и теперь выступает на нем на авиашоу. Истребитель делает бочки и мертвые петли, как будто на дворе 1951 год, а в кабине как минимум сидит опытный летчик-испытатель и показывает возможности машины руководству ВВС СССР.

Удивительную историю историю Джона Бланшетта приводит издание 2Drive, однако о летчике в узких кругах известно достаточно давно. Считается, что это последний летающий МиГ-17.

Биография Бланшетта довольно необычна. В 1951 году, когда МиГ-17 как раз начал эксплуатироваться в ВВС, он начал трудиться в General Motors. Проработав на заводе больше 30 лет, инженер занялся конструированием кораблей для ВМС США, а затем опять вернулся на завод.

Но его мечтой всегда были самолеты, и истребители – особенно. В 1993 году, когда в Польша распродавала парк советских истребителей, он умудрился купить МиГ-17 за $16 тыс. Это смехотворная сумма для самолета, однако надо понимать, что МиГ-17 был в плохом состоянии и в него нужно было вкладывать серьезные деньги.

Купленный МиГ-17 был сделан в 1960 году на заводе в Мелеце, где эти истребители выпускались по лицензии. Позже эти самолеты стали активными участниками войны во Вьетнаме, где встречались в небе с американскими F-105 и F-4 Phantom. В Америке МиГ-17 обладал репутацией опасного, маневренного и достаточно быстрого истребителя.

Самолет Бланшетту доставили в контейнерах в 1994 году. При транспортировке некоторые детали пострадали. Восстановление МиГ-17 стало едва ли не делом всей жизни инженера: на все про все ушло 17 лет. По данным журнала Air & Space, спонсоров и самолетов-доноров у него не было.

Возвращение легендарного МиГ-17 в небо состоялось в 2008 году. Истребитель пилотировал опытный летчик-испытатель Рэнди Болл. И только через несколько лет машина стала появляться на авишоу, где произвела настоящий фурор. Относительно недавно МиГ-17 даже удалось полетать вместе с F-35.