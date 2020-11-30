В Ахтубинске засветились сразу восемь Су-57

В Ахтубинске засветились сразу восемь Су-57
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Истребители продолжают испытывать, чтобы у серийных машин не было проблем

В сети опубликовали фотографии сразу восьми истребителей Су-57 на аэродроме Государственного летно-испытательного центра Министерства обороны РФ в Ахтубинске. Снимки выложил телеграм-канал "Военный обозреватель". На них видно, что шесть летных прототипов стоят в ряд, а два вырулили на взлетно-посадочную полосу.

На данный момент существует 10 летных прототипов Су-57. На них продолжают тестировать главные системы истребителя, включая систему вооружения с внутренними отсеками. До этого в России не производились истребители, в которых использовалась такая технология, поэтому отработка этого механизма заняла некоторое время.


На испытания также повлияла авария Су-57 в Хабаровском крае 24 декабря прошлого года, когда истребитель вошел в штопор из-за проблем с системой управления. Теперь задача испытателей – не допустить подобного на серийных машинах. 

Фоторепортаж
Су-57 "убрал всех" в летной программе
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру +3
Александр ИЛЬИН

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