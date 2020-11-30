О вероятной причастности Моссада пишут даже западные журналисты

Иранского физика-ядерщика убили вооружением, произведенным в Израиле. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV со ссылкой на свои источники. По их данным, на фрагментах оружия, найденного на месте убийства, стоят логотипы и технические характеристики изделий военной промышленности Израиля.

Ведущий иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит в результате покушения в городе Абсард примерно в 70 километрах от Тегерана.

Точная картина преступления пока не восстановлена. По одной версии, рядом с черным "Ниссаном" ученого сначала взорвалась машина, которую, возможно, использовали, как мину на колесах, чтобы остановить автомобиль жертвы. А затем подъехали киллеры и расстреляли "Ниссан".

Рассматривается и версия, согласно которой взрывное устройство сработало на обочине. По данным Fars News Agency, которые транслирует The Drive, погибли от трех до четырех человек, включая преступников. Но произошло ли это из-за взрыва и ошибки исполнителей – до сих пор неясно. При этом очевидцы подтверждают, что сначала слышали взрыв, а затем стрельбу. Позже в "Твиттер" были опубликованы довольно жуткие кадры с места преступления.

Как красноречиво пишет The Drive, сказать, что смерть Фахризаде значит много – это все равно, что ничего не сказать. Американские и израильские спецслужбы считали его человеком номер один в разработке иранской атомной бомбы, которая началась в 1989 году.

По их информации, он руководил проектом Amad, который был закрыт в 2003 году. Тогда Иран согласился подписать дополнительный протокол к Договору о нераспространении ядерного оружия, который позволил инспекторам МАГАТЭ проверять любой иранский объект.

Тем не менее, как уверяют на Западе, Фахризаде продолжил работать над ядерными программами, которые внешне выглядят безобидно, но, на самом деле, якобы за ними скрывается создание ядерного оружия. В Иране эту информацию опровергают и подчеркивают, что работают только над мирным атомом. То же самое неоднократно заявляли и в МАГАТЭ.

Но в США и Израиле этому не верят, указывая, что в последнее время Фахризаде возглавлял организацию оборонных инноваций и исследований, которая попала в список санкций.

По другой версии, за убийством Фахризаде стоит Моссад. В период с 2010 по 2012 годы эта организация уже отправила на тот свет четырех иранских физиков, и одно покушение было неудачным. Кроме того, в начале года произошло несколько взрывов и пожаров на различных промышленных объектах Ирана, в том числе, и на производстве, где происходит обогащение урана.

Как считает The Drive, версия с Моссадом очень убедительна. При этом, США с большой долей вероятности прямо или косвенно поддерживают подобные "операции".

Как передает телеканал "360", в Минобороны Ирана уже пообещали ответить на убийство ученого, а еще раньше в иранском МИД заявили о причастности Израиля к преступлению.