"Стингер" на гусеницах: в США назвали плюсы российской "Тунгуски"

"Стингер" на гусеницах: в США назвали плюсы российской "Тунгуски"
Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com/www.globallookpress.com
У нее отличный ракетный комплекс

Переносные зенитно-ракетные комплексы "Стингер" в руках моджахедов стали настоящим кошмаром советских летчиков в Афганистане. Советским спецназовцам даже поставили задачу добыть один из ПЗРК, с которой они и успешно справились.

"Стингер" действительно был очень эффективен. Позже американцы установили его на M1097 Avenger, причем комплекс мог вести огонь сразу восемью ракетами, а также использовать скорострельный пулемет. "Стингеры" взяли на вооружение и немецкие Gepard A1. Войскам была нужна легка машина, способная отбить атаку вертолетов или штурмовиков и после этого дать бой пехоте противника. С-400 на такое не способен, как и "Пэтриот".

Из советских разработок The National Interest отмечает "Шилку" с автоматическими пушками, но особенно – относительно новую "Тунгуску", вернее модернизованный комплекс 2К22М "Тунгуска-М1".

Этот комплекс приспособлен для современных боев, когда сначала наносится удар беспилотниками для разведки радиолокационных средств ПВО, а затем в дело вступает авиация. Зона поражения новых ракет 9М311-1М выросла до 10 километров. Возросла точность и скорострельность, быстрее стала и сама "Тунгуска" на новых шасси.

Однако, как пишет NI, в современном бою нужна машина еще мобильнее. "Тунгуска" хороша в лесу и болотистой местности, или в горах, однако в пустыне может больше пригодиться даже обыкновенный джип со "Стингерами" в кузове. А еще лучше – M1097 Avenger, который похож на этот самый джип, только огонь из него намного мощнее и точнее.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

новости партнеров

Украинцы помогли США найти слабое место "Северного потока - 2"

Незалежная добивалась введения рестрикций против газопровода четыре года

Байден выбрал пресс-секретаря: в Белый дом возвращается скандально известная Псаки

Политик запомнилась россиянам резкими выпадами в адрес Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей