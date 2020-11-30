У нее отличный ракетный комплекс

Переносные зенитно-ракетные комплексы "Стингер" в руках моджахедов стали настоящим кошмаром советских летчиков в Афганистане. Советским спецназовцам даже поставили задачу добыть один из ПЗРК, с которой они и успешно справились.

"Стингер" действительно был очень эффективен. Позже американцы установили его на M1097 Avenger, причем комплекс мог вести огонь сразу восемью ракетами, а также использовать скорострельный пулемет. "Стингеры" взяли на вооружение и немецкие Gepard A1. Войскам была нужна легка машина, способная отбить атаку вертолетов или штурмовиков и после этого дать бой пехоте противника. С-400 на такое не способен, как и "Пэтриот".

Из советских разработок The National Interest отмечает "Шилку" с автоматическими пушками, но особенно – относительно новую "Тунгуску", вернее модернизованный комплекс 2К22М "Тунгуска-М1".

Этот комплекс приспособлен для современных боев, когда сначала наносится удар беспилотниками для разведки радиолокационных средств ПВО, а затем в дело вступает авиация. Зона поражения новых ракет 9М311-1М выросла до 10 километров. Возросла точность и скорострельность, быстрее стала и сама "Тунгуска" на новых шасси.

Однако, как пишет NI, в современном бою нужна машина еще мобильнее. "Тунгуска" хороша в лесу и болотистой местности, или в горах, однако в пустыне может больше пригодиться даже обыкновенный джип со "Стингерами" в кузове. А еще лучше – M1097 Avenger, который похож на этот самый джип, только огонь из него намного мощнее и точнее.