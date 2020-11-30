СМИ: эсминец США превосходит в боевой мощи "Адмирала Виноградова"

СМИ: эсминец США превосходит в боевой мощи "Адмирала Виноградова"
Фото: Joshua Fulton/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
На Западе не верят в вытеснение корабля ВМС США из залива Петра Великого

Американский эсминец "Джон Маккейн", который на два километра вторгся в залив Петра Великого, больше, современнее и лучше вооружен, чем "Адмирал Виноградов", который по версии российских СМИ его прогнал.

Об этом пишет американское издание Popular Mechanics, выступившее с критикой сообщений, в которых говорится, что большой десантный корабль прогнал эсминец. PM придерживается распространенной на Западе точки зрения, что Москва раздула эту историю, чтобы подчеркнуть мощь своего флота. Однако на самом деле, якобы это была обычная рутина, и "Джон Маккейн" как шел своим курсом, так и продолжил, пока не отдалился от территориальных вод РФ.

Издание напомнило, как в 1984 году Москва заявила, что залив Петра Великого является внутренними водами СССР, с чем не согласились США, которые посчитали советской только 24-мильную зону. Позже о правах на залив Петра Великого заявила и современная Россия.

Обычно американские корабли не провоцируют российских моряков, но, видимо, из-за напряженной международной обстановки экипажу "Маккейна" приказали пройти поближе, чтобы продемонстрировать силу, а затем эпизод уже раздули в СМИ.  

Александр ИЛЬИН

Ответить:

козух
Ответить
да чего глупые люди даже еслиб это был самыи супер пупер креисер удар бы он получил с берега береговыми ракетами . надо было вообще послать на перехват рыболовныи траулер и предупредить тронете будите атакованы береговыми ракетами.
М
Ответить
открывать огонь,сначала предупредительный потом топить или только можем выражать обеспокоенность
1
новости партнеров

Украинцы помогли США найти слабое место "Северного потока - 2"

Незалежная добивалась введения рестрикций против газопровода четыре года

"Газпром" раскрыл информацию о колоссальных убытках в 2020 году

Компания лишилась прибыли из-за сокращения объема продаж и падения курса рубля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей