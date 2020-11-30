На Западе не верят в вытеснение корабля ВМС США из залива Петра Великого

Американский эсминец "Джон Маккейн", который на два километра вторгся в залив Петра Великого, больше, современнее и лучше вооружен, чем "Адмирал Виноградов", который по версии российских СМИ его прогнал.

Об этом пишет американское издание Popular Mechanics, выступившее с критикой сообщений, в которых говорится, что большой десантный корабль прогнал эсминец. PM придерживается распространенной на Западе точки зрения, что Москва раздула эту историю, чтобы подчеркнуть мощь своего флота. Однако на самом деле, якобы это была обычная рутина, и "Джон Маккейн" как шел своим курсом, так и продолжил, пока не отдалился от территориальных вод РФ.

Издание напомнило, как в 1984 году Москва заявила, что залив Петра Великого является внутренними водами СССР, с чем не согласились США, которые посчитали советской только 24-мильную зону. Позже о правах на залив Петра Великого заявила и современная Россия.

Обычно американские корабли не провоцируют российских моряков, но, видимо, из-за напряженной международной обстановки экипажу "Маккейна" приказали пройти поближе, чтобы продемонстрировать силу, а затем эпизод уже раздули в СМИ.